2019-01-02T15:16:59+03:00
Общество

Мэр Красноярска распорядился залить горки на Татышеве после массовых жалоб горожан

Сергей Еремин ответил на претензии красноярцев в Инстаграм [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мэр Красноярска распорядился залить горки на Татышеве после массовых жалоб горожанМэр Красноярска распорядился залить горки на Татышеве после массовых жалоб горожанФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Красноярска сегодня рассказал в своем Инстаграм, что распорядился вновь залить горки на Татышеве. Причиной стал шквал жалоб, которые красноярцы направили мэру в соцсети. Качество горок, по словам Еремина, и правда, оставляет желать лучшего. Повсюду ямы вплоть до асфальта, малышня запросто на таких горках может травмироваться.

Красноярцы массово жалуются на качество детских горок на Татышеве.Видео: Сергей Еремин

При этом мэр отметил, что лично проверял горки на открытии передновым годом - все до одной были в порядке. Однако за несколько дней ситуация в корне изменилась.

- Сегодня еще раз посетил остров. Нарекания красноярцев справедливы. Съезд с горок для малышей за несколько дней пришел в негодность. Дал поручение оперативно все исправить. Красноярцы – очень активные и не сидят по домам. И отдых должен быть безопасным, - пообещал исправить ситуацию Еремин.

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