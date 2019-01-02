Краевые власти собираются поставить на контроль работу регоператоров по вывозу мусора

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:56:58+03:00

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Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края собирается с самого начала года контролироваь работу региональных операторов по вывозу мусора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края. Напомним, с января вывозом мусора в Красноярске занимается две компании, и тарифы для жителей города изменятся. Уже 5 января пройдет большое совещание поэтой теме под председательством министра экологии и рационального природопользования края Владимира Часовитина.

В частности на нем речь пойдет об организации работы горячей линии по вопросам ТКО. Далее по плану - осмотр контейнерных площадок. Речь о площадке для вывоза мусора на территории многоквартирного дома №7ж по Взлетной. Затем чиновники собираются проверить работу левобережного оператора, далее - call-центр правобережного регионального оператора, расположенный на проспекте им. газеты Красноярский рабочий. Осмотрят работу мусоросортировочного комплекса.