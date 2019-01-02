2019-01-02T12:49:23+03:00
Происшествия

Из-за аварии жители «Энергетиков» на весь день остались без холодной воды

К 18.00 коммунальное ЧП пообещали устранить
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Водоснабжение обещали наладить к 18.00Водоснабжение обещали наладить к 18.00Фото: Мария ЛЕНЦ
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Утро 2 января для жителей «Энергетиков» началось с крупного коммунального ЧП. Более 20 домов остались без холодной воды. Как рассказали в администрации Красноярска, в районе сейчас идут аварийно-земляные работы. В компании «КрасКом» уточнили, что отключение произошло в 11.15 минут и продлится ориентировочно до 18.00.

Итак, по данным городской службы 005, без холодного водоснабжения в данный момент остались следующие дома: Львовская, 29, 31, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43 (здание школы); Говорова, 54, 56. Работы идут у дома по Львовской, 38. Согласно нормам и регламенту, для жителей домов должны подвезти холодную воду. К 16.00 питьевая вода должнабыть доставлена.

С чем именно связано аварийное отключение холодной воды, в данный момент не сообщается. Однако, вероятнее всего, происшествие коммунальщики ликвидируют сегодня.

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