В Красноярске самая высокая елка: регионы померились новогодними деревьями

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:32:55+03:00

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Высота новогодней елки, ее цена, а также украшение снежных городков - портал V1.ru сравнил новогодние деревья в регионах России. Красноярск, естественно, в первых строках обзора. У нас самая высокая и дорогая елка в России. Напомним, высота искусственного дерева - 55 метров, цена - 51 миллион рублей. Неслабо? А то!

Однако и другие города не отстают. В Екатеринбурге елка значительно ниже -21 метр, но стоит тоже немало - 23 милоиона рублей, правда, это вместе с городком. В Омске, например, высота главной городской елки только 22 метра. Зато она натуральная, пахнет лесом и самым настоящим Новым годом. Городской казне она обошлась в 600 тысяч рублей. А вот горки в снежных городках самые высокие в Челябинске и Перми - по 7 метров! Восторгу ребятни нет предела. В Перми помимо высокой горки установили и елку в 30 метров высотой, ее стоимость составляет 17 миллионов. Самая недорогая елочка в Ярославле, ее цена - 123 тысячи рублей, в Архангельске обошлись елью за 340 тысяч. Одна из самых маленьких елок - в Кургане. Ее высота - 15 метров, а стоимость - 4 миллиона рублей.