2019-01-02T11:06:38+03:00
Общество

ГИБДД просит красноярских родителей «отрепетировать» с детьми безопасную дорогу к елкам

Это следует сделать, чтобы уменьшить риск попасть в ДТП
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В праздники дети часто гуляют у елок одниВ праздники дети часто гуляют у елок одниФото: Мария ЛЕНЦ
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ГИБДД просит красноярских родителей «отрепетировать» с детьми безопасную дорогу к елкам, где они будут отдыхать на новогодних праздниках. Ведь частенько в это время дети гуляют без взрослых и иногда, забыв обо всем, об осторожности, бегут, не глядя, через дорогу. Это чревато происшествиями, поэтому позаботьтесь заранее о безопасности своего ребенка.

- Не забывайте каждый раз напоминать детям о необходимости соблюдать Правила дорожного движения и меры безопасности на проезжей части, - напомнил врио начальника ГИБДД Красноярска Роман Васильев. - А лучше вместе со своими детьми пройти по самой безопасной дороге к ближайшему новогоднему елочному городку.

Репетиция может помочь и настроить ребенка на более серьезное отношение к безопасности. Напомним, что в течение всех праздничных дней инспекторы ГИБДД будут дежурить на выездах из Красноярска с целью выявить родителей, которые при перевозке детей пренебрегают детским автокреслом.

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