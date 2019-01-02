В Красноярске полиция ищет водителя, насмерть сбившего пешехода в новогоднюю ночь

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:17:57+03:00

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Неизвестный водитель в новогоднюю ночь насмерть сбил 19-летнего паренька в Красноярске и сбежал. Как сообщили в ГИБДД, смертельная авария произошла в Центральном районе города, на Качинской, 64, 1 января, примерно в 03.30 утра. После наезда на парня водитель сбежал. Номера и марка автомобиля устанавливаются, сообщают в полку ДПС. И просят откликнуться всех, кто стал свидетелем этого происшествия.

Из обстоятельств ДТП известно следующее: пешеход переходил дорогу не по переходу, однако по неизвестной причине упал (не исключено, что поскользнулся). Встать и отскочить парень не успел - на него наехала машина. От полученных травм молодой человек умер на месте.

Всех, кому что-либо известно об этом происшествии, просят позвонить по телефонам:8 (391) 226-83-77, 8-923-312-0139, 127. Помогите полиции найти виновного!