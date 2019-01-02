2019-01-02T09:51:02+03:00
Общество

«Он был огромный»: в Туве застрелили волка, который искал пищу в мусорных баках

Выяснилось, что на хищнике был ошейник, и он просто сбежал от хозяина
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Волк погиб по вине собственного владельца Фото: Альмиры СендиВолк погиб по вине собственного владельца Фото: Альмиры Сенди
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В Кызыле застрелили огромного волка. Хищника увидели у одной из многоэтажек, когда он рылся в мусорных баках в поисках пищи. Как рассказала местная журналистка Альмира Сенди, застреленное животное она заметила по дороге на работу в одном из кызыльских дворов. Когда подошла ближе, то увидела, что круг все в крови, а рядом с хищником стоит полицейский - он и застрелил волка.

- Я ужаснулась от размера волка, - рассказала журналистка. - Полицейский рассказал, что несколько минут назад застрелил волка, поскольку тот лаял и кидался на детей (неподалеку от места ЧП - детская площадка - прим. Ред). Хорошо, что никто не пострадал.

Когда волка убили, выяснилось, что у него имеется хозяин: на хищнике обнаружили ошейник. Многие пользователи соцсетей посочувствовали волку, погибшему по вине собственного хозяина, который решил дома завести диковинку - хищника, привыкшего к воле. В данный момент идет розыск владельца животного.

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