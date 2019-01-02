2019-01-02T09:09:54+03:00
Происшествия

Спасатели выручили двух красноярцев, получивших травмы в первый день года

Один из мужчин вывихнул ногу на «Столбах», другой - сломал на лыжной трассе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Помощь двум мужчинам все-таки понадобиласьПомощь двум мужчинам все-таки понадобиласьФото: Мария ЛЕНЦ
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Первый день нового года, по словам сотрудников КГКУ «Спасатель», выдался относительно спокойным. Тем не менее помощь профессионалов красноярцам все-таки понадобилась. В одном случае пострадал турист, отправившийся 1 января в поход на Столбы, в другом - лыжник.

Причем турист сам обратился за помощью в выдвижной пост спасателей. Мужчина рассказал, что травмировал левую голень и неможет сам идти. Спасатели оказали ему первую помощь и транспортировали на Свердловскую. Второй мужчина, по данным спасателей, пострадал в районе Ветлужанки. За помощью обратилась его жени,которая сообщила, что вместе с супругом они катались на лыжах. В лесу, примерно в 5 километрах от лыжного стадиона, мужчина неудачно упал. Жена сообщила, что у него сломана нога и нужна помощь в эвакуации. Однако когда спасатели примчались на место, женщина и ее муж дали отбой: видимо, добрались до медиков сами.

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