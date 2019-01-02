2019-01-02T08:13:22+03:00
Происшествия

Водитель ВАЗ тяжело пострадал в ДТП на выезде из Красноярска

Авария случилась прямо перед Новым годом
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В канун Нового года на выезде из Красноярска случилось тяжелое ДТП. По сообщению ГИБДД Красноярска, столкнулись ВАЗ и Toyota. Да так, что от отечественного автомобиля мало что осталось - теперь машинабольше похожа на груду металлолома.

Авария случилась около 16.00 прямо 31 декабря. Как рассказали очевидцы в соцсетях, произошло это на выезде из Березовского бора. Известно, что от удара ВАЗ в буквальном смысле разорвало на две части. Моторный отсек отрвало от салона. Восстановлению машина не подлежит. Второй автомобиль также пострадал, однако повреждения не такие серьезные. В ГИБДД говорят, что в аварии сильно пострадал водитель ВАЗа, он был госпитализирован.

Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняют, что именно привело к дорожному инциденту. Как сейчас чувствует себя водитель - не сообщается.

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