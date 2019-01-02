Под Красноярском иномарки после ДТП раскидало по дороге

2 Янв. 2019 2019-01-02T07:49:08+03:00

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Читатели «Комсомолки» сообщили об аварии на объездной на Северном шоссе. В районе Солонцов сегодня днем столкнулись две иномарки - Toyota Corolla Runx и Reno Logan. Как рассказали очевидцы, в результате аварии машины раскидало по дороге в разные стороны. Оба автомобиля серьезно повреждены, - у них отсутствует передняя часть. При этом одну из машин отбросило на обочину дороги, вторая иномарка - посередине трассы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/684907" frameborder="0"></iframe> ДТП на объездной.

На месте ДТП работают госавтоинспекторы. ГИБДД устанавливает все обстоятельства случившегося: в каком состоянии находились водители в момент аварии, в каком направлении каждый из них двигался. Движение в районе аварии некоторое время было затруднено, однако в данный момент уже полностью восстановлено. О пострадавших и виновнике ДТП пока не сообщается. Медиков в районе ДТП не наблюдается. По результатам проверки будет вынесено решение.