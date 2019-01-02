2019-01-02T07:05:57+03:00
Происшествия

В Красноярске за час до Нового года насквозь затопило многоэтажку

Трубу прорвало в доме на Ярыгинской набережной [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жители дома по Ярыгинской набережной, 33 Новый год встречали не под бой курантов, а под... звуки капели. В доме, по сообщениям очевидцев, прорвало трубу ровно за час до праздника. При этом авария, судя по видео, которое появилось в соцсетях, довольно серьезная: по стенам в доме стекают настоящие ручьи, слышны звуки капающей с потолка воды.

Прорыв трубы на Ярыгинской набережной.Видео: соцсети

- И свет отключили, - говорит пострадавшая красноярка. Тазики в таких условиях подставлять бессмысленно. Известно, что авария произошла на крыше многоэтажки.

По сообщениям пользователей соцсетей, насквозь «промокли» все десять этажей дома. «Вот это праздник... Просто жесть», - выражают сочувствие пострадавшим красноярцы. О причинах прорыва пока ничего не сообщается. Не исключено, что труба не выдержала продолжительных морозов. Как пострадавшие собираются урегулировать конфликт с коммунальщиками - сообщим позднее.

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