В Красноярске за час до Нового года насквозь затопило многоэтажку
Жители дома по Ярыгинской набережной, 33 Новый год встречали не под бой курантов, а под... звуки капели. В доме, по сообщениям очевидцев, прорвало трубу ровно за час до праздника. При этом авария, судя по видео, которое появилось в соцсетях, довольно серьезная: по стенам в доме стекают настоящие ручьи, слышны звуки капающей с потолка воды.
Прорыв трубы на Ярыгинской набережной.Видео: соцсети
- И свет отключили, - говорит пострадавшая красноярка. Тазики в таких условиях подставлять бессмысленно. Известно, что авария произошла на крыше многоэтажки.
По сообщениям пользователей соцсетей, насквозь «промокли» все десять этажей дома. «Вот это праздник... Просто жесть», - выражают сочувствие пострадавшим красноярцы. О причинах прорыва пока ничего не сообщается. Не исключено, что труба не выдержала продолжительных морозов. Как пострадавшие собираются урегулировать конфликт с коммунальщиками - сообщим позднее.