В Красноярске за час до Нового года насквозь затопило многоэтажку

2 Янв. 2019 2019-01-02T07:05:57+03:00

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Жители дома по Ярыгинской набережной, 33 Новый год встречали не под бой курантов, а под... звуки капели. В доме, по сообщениям очевидцев, прорвало трубу ровно за час до праздника. При этом авария, судя по видео, которое появилось в соцсетях, довольно серьезная: по стенам в доме стекают настоящие ручьи, слышны звуки капающей с потолка воды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/684906" frameborder="0"></iframe> Прорыв трубы на Ярыгинской набережной.Видео: соцсети

- И свет отключили, - говорит пострадавшая красноярка. Тазики в таких условиях подставлять бессмысленно. Известно, что авария произошла на крыше многоэтажки.

По сообщениям пользователей соцсетей, насквозь «промокли» все десять этажей дома. «Вот это праздник... Просто жесть», - выражают сочувствие пострадавшим красноярцы. О причинах прорыва пока ничего не сообщается. Не исключено, что труба не выдержала продолжительных морозов. Как пострадавшие собираются урегулировать конфликт с коммунальщиками - сообщим позднее.