2019-01-02T05:52:42+03:00
Общество

Инспекторы ДПС все новогодние праздники будут ловить родителей без детских автокресел

На всех выездмх из Красноярска дежурят наряды полиции
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Водителей будут нещадно штрафовать за нарушенияВодителей будут нещадно штрафовать за нарушенияФото: Мария ЛЕНЦ
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Инспекторы ДПС Красноярска предупредили: на выездах из города в течение всех новогодних каникул дежурят наряды полиции - чтобы задержать водителей, перевозящих не пристегнутых детей-пассажиров. Так что если вы родитель, пренебрегающий правилами перевозки ребенка, остерегитесь. А лучше - посадите малыша в детское автокресло. Особенно тщательно будут осматривать машины, покидающие Красноярск.

- При выявлении факта перевозки маленького пассажира без детского удерживающего устройства стражи порядка будут привлекать нарушителя к административной ответственности, выдавать требование, а также предлагать водителю вернуться в город, приобрести пассивное средство защиты и пристегнуть ребёнка по всем правилам, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - В противном случае правонарушитель при движении по загородной трассе будет повторно оштрафован за данное правонарушение.

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