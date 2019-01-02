Конкурс снеговиков и куклы-обереги: красноярцев приглашают в новогодние праздники на мастер-классы

2 Янв. 2019 2019-01-02T05:33:08+03:00

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В Красноярске масса возможностей весело провести новогодние каникулы. Помимо катков, ярмарок и елок можно, к примеру, поучаствовать в конкурсе снеговиков. Он состоится 4 января в 12.00 на стадионе «Рассвет» (ул. Высотная, 2л, стр. 1).

Название конкурса говорит само за себя: «Чей снеговик лучше». Устраивает все это новогоднее веселье центр социальной помощи семье и детям «Октябрьский». А вам слабо помериться снеговиками? Если нет, вперед и с песней. Желательно тоже веселой и новогодней. Кстати, снеговика-победителя определит открытое голосование на сайте центра. И конечно, победителя ждет приз: его Дед Мороз достанет из своего бездонного супермешка.

Пока одни будут строить снеговиков, другим расскажут о традициях колядок и даже научат изготовлению куклы-оберега и необычного новогоднего календаря. Мастер-класс в центре соцобслуживания Центрального района (ул. Л. Шевцовой, 53), который также намечен на 4 января, посвящен традициям славянского праздника Коляда. Хотите рискнуть сделать оберег для себя и любимых людей - добро пожаловать.

В общем, не сидите дома! Хоть на улице и холодно, зато в Красноярске масса мест, где можно согреться душой и весело провести эти дни.