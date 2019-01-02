2019-01-02T04:58:58+03:00
Дом. Семья

Красноярцев возмутило жестокое обращение прокатчиков с лошадью на новогоднем празднике на Татышеве

Животное в крови долго не могло подняться на ноги, а три женщины грозили, что сдадут лошадь на колбасу [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Красноярец снял на видео лошадь с окровавленной мордой и трех прокатчиц, которые не особенно торопятся вызвать животному ветеринара. Это произошло на Татышеве, на главной городской елке прямо 31 декабря. Шум, гам веселье, люди встречают главный праздник страны, а буквально в нескольких метрах от елки погибает лошадь. Весь вечер она катала по морозу ребятишек и взрослых. С ее морды капает кровь, очевидно, что ей мешает узда, которую прокатчики хоть и не сразу, но все-таки снимают. Лошадь, со слов очевидца, упала и долго не могла встать, а женщины ее понукали.

Прокатчики и окровавленная лошадь 31 декабря.Видео: соцсети

При этом возмутило автора ролика именно отношение прокатчиц, увидевших, что парень ведет съемку.

- Зачем вы снимаете?! - говорит женщина в темном пуховике, увидев в руках парня гаджет.

- А зачем вы животных мучаете?

- Ничо, сейчас зарежем, не будем мучить. Зарежем - будет колбаса.

Другая прокатчица грозит парню: дескать, иди отсюда, пока по шапке не получил.

По словам волонтеров, которые уже заинтересовались видео, животное довольно старое. Что стало причиной травмы - неизвестно.

- Самое главное и показательное лично для меня: хозяева не пытались вызвать ветеринара, не просили о помощи. Она сначала лежала, ее пинали, понукали: «Вставай, вставай!». Животное послушное, уже возрастное — она встала... Вероятно, это был скачок давления или какое-то внутреннее заболевание в силу возраста. Соответственно, открылось кровотечение, — отмечает волонтер Екатерина Красикова.

Возможно, прокатчики сильно дергали за узду и порвали животному губы. Пользователи соцсетей предположили, что у нее, вероятно, что-то случилось с органами дыхания. Кому именно принадлежит животное - не сообщается, однако, по мнению красноярцев, возможным владельцем является Татьяна Морозова - одна из первых конных прокатчиц в Красноярске.

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