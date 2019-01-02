Красноярцев возмутило жестокое обращение прокатчиков с лошадью на новогоднем празднике на Татышеве
Красноярец снял на видео лошадь с окровавленной мордой и трех прокатчиц, которые не особенно торопятся вызвать животному ветеринара. Это произошло на Татышеве, на главной городской елке прямо 31 декабря. Шум, гам веселье, люди встречают главный праздник страны, а буквально в нескольких метрах от елки погибает лошадь. Весь вечер она катала по морозу ребятишек и взрослых. С ее морды капает кровь, очевидно, что ей мешает узда, которую прокатчики хоть и не сразу, но все-таки снимают. Лошадь, со слов очевидца, упала и долго не могла встать, а женщины ее понукали.
Прокатчики и окровавленная лошадь 31 декабря.Видео: соцсети
При этом возмутило автора ролика именно отношение прокатчиц, увидевших, что парень ведет съемку.
- Зачем вы снимаете?! - говорит женщина в темном пуховике, увидев в руках парня гаджет.
- А зачем вы животных мучаете?
- Ничо, сейчас зарежем, не будем мучить. Зарежем - будет колбаса.
Другая прокатчица грозит парню: дескать, иди отсюда, пока по шапке не получил.
По словам волонтеров, которые уже заинтересовались видео, животное довольно старое. Что стало причиной травмы - неизвестно.
- Самое главное и показательное лично для меня: хозяева не пытались вызвать ветеринара, не просили о помощи. Она сначала лежала, ее пинали, понукали: «Вставай, вставай!». Животное послушное, уже возрастное — она встала... Вероятно, это был скачок давления или какое-то внутреннее заболевание в силу возраста. Соответственно, открылось кровотечение, — отмечает волонтер Екатерина Красикова.
Возможно, прокатчики сильно дергали за узду и порвали животному губы. Пользователи соцсетей предположили, что у нее, вероятно, что-то случилось с органами дыхания. Кому именно принадлежит животное - не сообщается, однако, по мнению красноярцев, возможным владельцем является Татьяна Морозова - одна из первых конных прокатчиц в Красноярске.