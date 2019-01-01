В Хакасии тушили пожар по повышенному рангу сложности

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:14:39+03:00

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В поселке Калинино Усть-Абаканского района Хакасии сегодня, 1 января, тушили пожар по повышенному рангу сложности. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе МЧС Хакасии.

В 17.30 дежурному поступило сообщение о возгорании в частном доме. А уже в 17.49 был объявлен повышенный ранг пожара №2. Его устанавливают при большой площади горения, нехватке сил и средств, отсутствии водоисточников и других проблемах. В таких случаях запрашиваются дополнительные отделения.

- На месте пожара от МЧС России работали 28 человек, 6 единиц техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС Хакасии. - В 18:05 1 января пожар локализован на площади 200 квадратных метров.

Спустя почти полчаса возгорание было ликвидировано. Информации о пострадавших пока нет. Что стало причиной ЧП, еще предстоит выяснить правоохранительным и надзорным органам.