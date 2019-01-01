Во время новогодних праздников красноярские инспекторы ГИБДД ужесточат контроль перевозки детей

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:57:15+03:00

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Во время новогодних праздников на выездах из Красноярска будут дежурить экипажи ДПС. Инспекторы будут проверять водителей на предмет нарушений перевозки детей. Важно, чтобы маленькие пассажиры находились в специальных автоклеслах и были пристегнуты. Об этом сообщили в полиции города.

- Особое внимание будет уделено транспорту, выезжающему в загородных направлениях, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское». - При выявлении факта перевозки ребенка без детского удерживающего устройства стражи порядка будут привлекать нарушителя к административной ответственности, выдавать требование, а также предлагать водителю вернуться в город, приобрести пассивное средство защиты и пристегнуть ребёнка по всем правилам.

Если же водитель снова попадется на этом же нарушении, то будет повторно оштрафован за данное правонарушение. Поэтому, не поленитесь пристегнуть своего ребенка перед тем, как отправляетесь в дальний путь. Для его же безопасности. Не из-за боязни быть оштрафованным.