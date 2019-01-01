Более трехсот красноярцев совершили забег обещаний в 20-градусный мороз

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:46:08+03:00

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В Красноярске сегодня, 1 января, прошел традиционный «Забег обещаний». В нем приняли участие около трехсот человек. Главное – правильно сформулировать желание, записать его на специальном номере и преодолеть символическую дистанцию в 2019 метров.Старт в полдень. Маршрут прежний - от Триумфальной арки по проспекту Мира до памятника Василия Сурикова и обратно.

И вот что рассказал уже постоянный участник этого мероприятия Владислав Власов:

В конце пути общее фото Фото: страничка в соцсети Владислава Власова

«Нам не помешали ни 20-градусный мороз, ни... собственно, 1 января. Все было здорово, весело и зажигательно! Каждый бежал к своей мечте и цели, которую написал на специальной табличке. Без времени, индивидуальных победителей и проигравших. Победили все любители здорового образа жизни и неравнодушные красноярцы, присоединившиеся к «Забегу обещаний». Получилось очень многообещающее начало 2019 года!».

Организаторы забега уверяют, что это самый спортивный способ исполнения желаний. И обещания всегда-всегда сбываются.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что «Забег обещаний» провели в краевом центре уже в пятый раз. В прошлом году это мероприятие посетили около трехсот участников, как и в этот раз.