В Красноярске неизвестные подожгли фейерверками нарядную дворовую елку

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:23:42+03:00

К моменту прибытия пожарных ее уже потушили

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В красноярском микрорайоне Солнечный в новогоднюю ночь неизвестные сожгли нарядную дворовую елку фейерверками. Информация об этом появилась в соцсетях.

По рассказам очевидцев, все произошло во дворе дома 20 на улице 40 лет Победы. После полуночи пьяные хулиганы ради забавы начали палить в украшенную игрушками и гирляндами елку фейерверками. В какой-то момент дерево загорелось. Прохожие сообщили о ЧП пожарным. Но к их приезду елка почти вся сгорела и пламя потухло.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, загорание елки стало первым вызовом для красноярских пожарных в 2019 году. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Подробности происшествия уже устанавливают в правоохранительных органах. Виновникам пожара может грозить срок по статье «Хулиганство» УК РФ.

Видео: ЧП-Красноярск.