В Красноярске разыскивают хозяина болонки, которая едва не погибла от укусов бездомных псов

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:42:53+03:00

Малышка сейчас находится в безопасном месте и проходит лечение, но очень скучает по дому

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Маленькую, испуганную болонку прохожие отбили у стаи бездомных псов 25 декабря в районе СНТ «Полигон» в Емельяновском районе. Малышка к тому времени уже смирилась со своей печальной участью. Когда ее лохматые обидчики убежали, она не смогла подняться и истекала кровью. На шее бедняжки болтался ошейник с карабином. Спасители отвезли ее в ветеринарную клинику. Там выяснилось, что у пациентки черепно-мозговая травма.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, сейчас болонке ничего не угрожает: она находится в безопасном месте, где за ней ухаживают и лечат. Но! Но малышка очень скучает по дому.

Информация о поиске хозяина опубликована в группе зоозащитников «Белый клык»:

Болонка едва не погибла Фото: Белый клык

«Хозяин отзовись!!! Собачка была порвана собаками. Сейчас проходим лечение. Разыскивается хозяин прежний. На ошейнике карабин. Видимо, сорвалась с поводка. Проблемы со здоровьем поправимые. Девочка беспокойная при повышенных звуках. Думаю, что могла из-за салюта убежать».

Просьба тем, кто может посодействовать в поисках хозяина болонки или знает его лично, звонить по телефону: 8-923-772-63-98 (Алина).

Добавим, что найденная болонка не единственная потерялась во время новогодних и предновогодних праздников. Напуганные фейерверками собаки способны убежать даже от самого любящего хозяина. Поэтому, позаботьтесь, чтобы этого не произошло, заранее. К этому призывают и зоозащитники.

- Пусть никто не потеряется в этот новый год, - пожелала Любовь Герасимова. - Держите своих любимцев на поводочке. Или пришейте на поводок номер телефона. Уверена, что моя никуда не убежит. Но прицеплю, так как очень дорога, номерочек на ошейник, с поводком пойду. Однажды так потеряла… Еле нашла.