В Красноярске на острове Отдыха в новогоднюю ночь столкнулись УАЗ и Honda

1 Янв. 2019 2019-01-01T08:12:46+03:00

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В Красноярске в новогоднюю ночь на острове Отдыха не поделили дорогу УАЗ Патриот и автомобиль Honda. Информация об этом появилась в социальных сетях:

«На острове отдыха УАЗ патриот выехал на встречку и врезался в Хонду».

По словам очевидцев, водитель УАЗа без полиса ОСАГО. И, якобы, водитель иномарки серьезно пострадал. Пользователи соцсетей сейчас бурно обсуждают эту аварию. Их возмущает, что все больше водителей предпочитают не оформлять страховку.

«Сейчас каждый второй без страховки, народ не боится такой маленький штраф за страховку», - написала красноярка Ольга.

В пресс-службе УГИББД по Красноярскому краю рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск, что информации о пострадавшем в этом ДТП нет. Скорее всего, водители договорились и решили разъехаться.

Фото: ЧП-Красноярск.