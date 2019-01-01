Из-за метели ограничено движение на трассе Дудинка – Алыкель - Норильск

1 Янв. 2019 2019-01-01T06:51:42+03:00

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В Таймырском районе Красноярского края сегодня, 1 января, с 6.30 ограничено движение для всех видов автотранспорта (кроме технологического) на автодороге Дудинка – Алыкель - Норильск. Информация об этом опубликована на официальном сайте МЧС края.

Причина ограничений – плохие погодные условия. Из-за низовой метели на дороге плохая видимость. Не очень повезло тем, кто планировал в ближайшее время улететь на самолете. Сделать это не получится. Аэропорт «Алыкель» закрыт по регламенту до 6.00 утра 2 января.

- В настоящее время работает на расчистки дороги четыре бригады ООО «Илан-Норильск», - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по краю. – Работает один подвижный пункт обогрева на девятом километре дороги Дудинка-Алыкель, его вместимость 28 человек. Кроме того, имеются два стационарных пункта обогрева, вместимостью 51 человек.

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