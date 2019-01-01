Красноярские волейболистки преподнесли болельщикам новогодний подарок

1 Янв. 2019 2019-01-01T06:08:58+03:00

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Волейболистки «Енисея» преподнесли своим болельщикам новогодний подарок. Они показали прекрасную игру и победили со счетом 3:1. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в Крайспорте.

Красноярские спортсменки играли с одним из своих самых принципиальных соперников на его площадке – в Нижнем Тагиле.

Матч «Уралочка-НТМК» против «Енисея» собрал десятки болельщиков с той и другой стороны. В первой партии сибирячки повели со счетом 4:0. И сохранили преимущество до конца – 25:20. Но вот второй сет остался за командой из Свердловской области – 25:17.

- После такой оплеухи «Енисей» разозлился, - рассказали в пресс-службе Крайспорта. - Третью партию красноярки начали очень уверенно. Вот уже и 21:14 в пользу сибирячек. И тут их словно Дед Мороз на фуршет пригласил, расслабились гостьи. Уралочки, наоборот, рукава и засучили. Преимущество «Енисея» сократилось отставание до трех очков – 24:21. Но удержать лидерство волейболистки из Свердловской области не сумели: 25:21 в пользу «Енисея». В четвертой же партии борьбы не было совсем, сибирячки вынесли соперника со счетом 25:9.

Итог встречи - 3:1 в пользу красноярок. Самым результативным игроком матча стала волейболистка «Енисея» Анастасия Крайдуба – 18 очков.

Добавим, что следующий матч «Енисей» проведет 5 января. В этот день волейболистки уже в Красноярске сыграют с саратовским «Протоном».