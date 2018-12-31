2018-12-31T14:38:18+03:00
Общество

В Красноярске в ночь на Рождество перекроют несколько улиц

Для обеспечения безопасности верующих
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в ночь на Рождество перекроют несколько улицВ Красноярске в ночь на Рождество перекроют несколько улицФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на рождественские праздники, с 6 на 7 января, будут частично закрыты для движения транспорта несколько участков улиц в районе – на правобережье, в районе храма Рождества Христова. Храм расположен на улице Щорса, 44 а.

Это связано с проведением праздничного богослужения в храме.

Для движения транспорта будут закрыты участки:

- по улице Добролюбова от переулка Кочубея до дома № 17 по улице Гастелло;

- по Менделеева от здания № 44 по улице Щорса до здания № 35 г;

- по Академика Павлова.

Ограничение будет действовать с 21.00 часов 6 января до 07.00 часов 7 января.

На участках для водителей выставят предупреждающие дорожные знаки.

Добавим, что после ночного богослужения будут организованы бесплатные маршруты от храма Рождества Христова:

- по Мичурина, Красрабу, Тамбовской, Шевченко, Павлова и до 60 лет Октября, 169 а;

- по Мичурина, Московской, Красрабу, Матросова, Свердловской и до 60 лет Октября, 169 а;

- по Щорса, Мичурина, через Октябрьский мост, Партизана Железняка, 78 Добровольческой бригады, Краснодарской, Воронова, Енисейскому тракту и в Солнечный;

- по Щорса и Мичурина, через Октябрьской мост, Белинского, Ленина, Железнодорожников, Ладо Кецховели, Высотной, Тотмина и до Калинина, 84.

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