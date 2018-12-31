В Красноярске в ночь на Рождество перекроют несколько улиц
В Красноярске на рождественские праздники, с 6 на 7 января, будут частично закрыты для движения транспорта несколько участков улиц в районе – на правобережье, в районе храма Рождества Христова. Храм расположен на улице Щорса, 44 а.
Это связано с проведением праздничного богослужения в храме.
Для движения транспорта будут закрыты участки:
- по улице Добролюбова от переулка Кочубея до дома № 17 по улице Гастелло;
- по Менделеева от здания № 44 по улице Щорса до здания № 35 г;
- по Академика Павлова.
Ограничение будет действовать с 21.00 часов 6 января до 07.00 часов 7 января.
На участках для водителей выставят предупреждающие дорожные знаки.
Добавим, что после ночного богослужения будут организованы бесплатные маршруты от храма Рождества Христова:
- по Мичурина, Красрабу, Тамбовской, Шевченко, Павлова и до 60 лет Октября, 169 а;
- по Мичурина, Московской, Красрабу, Матросова, Свердловской и до 60 лет Октября, 169 а;
- по Щорса, Мичурина, через Октябрьский мост, Партизана Железняка, 78 Добровольческой бригады, Краснодарской, Воронова, Енисейскому тракту и в Солнечный;
- по Щорса и Мичурина, через Октябрьской мост, Белинского, Ленина, Железнодорожников, Ладо Кецховели, Высотной, Тотмина и до Калинина, 84.