Красноярцев приглашают 1 января на Забег обещаний

СЕГОДНЯ 13:36 2018-12-31T13:36:11+03:00

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Красноярцев приглашают в первый день нового года на Забег обещаний. Организацией мероприятия занимается «Красмарофон». Длина дистанции символическая – 2019 метров (в прошлому году была – 2018 метров, в позапрошлом – 2017). Таким образом, красноярцы смогут прибавить себе сразу 2019 очков к осуществлению мечты, уверяют организаторы.

Участие – бесплатное, приглашаются все желающие. Нужно только зарегистрироваться здесь: указать имя, фамилию, город, телефон и электронную почту. Забег состоится 1 января, старт – по сигналу городской пушки – в 12:00 часов, от Триумфальной арки.

Немного о мероприятии. Забег обещаний – это значит дать себе обещании и исполнить его. Изменить свою жизнь. Проводится он по всему миру 1 января. Россияне принимают в нем участие в пятый раз.

Особая магия заключена даже в дистанции – 2019 метров. Пробежать ее под силу каждому, даже тем, кто никогда раньше не бегал. И если человек вышел на пробежку в первый день года, то его не остановить на пути к целям весь год.