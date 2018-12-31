2018-12-31T12:13:43+03:00
Общество

В Красноярске арестовали 45 шуб из натурального меха

Их завезли и продавали с нарушениями
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске арестовали 45 шуб из натурального мехаВ Красноярске арестовали 45 шуб из натурального мехаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Красноярске арестовали 45 шуб из натурального меха на общую сумму около 1,8 миллиона рублей. Они находились в обороте с нарушением законодательства. Об этом сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

Специалисты рассказали, что в октябре – декабре этого года было проверено 1759 единиц меховых изделий. Из них 266 единиц находились в обороте на территории края с нарушением обязательных требований законодательства. На владельцев товара возбуждено 71 административное дело.

В ведомстве напоминают: накануне Нового года потребительский спрос многократно возрастает. Покупатели не обращают внимания на некоторые детали. А между тем, по правилам продажи, на изделиях из меха обязательно должна быть специальная маркировка. Маркируют предметы одежды из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха. Исключения составляют изделия, где мех служит в роли декоративной отделки.

Если магазин предлагает к продаже немаркированные шубы либо с неправильной маркировкой, то его оштрафуют, а товар конфискуют.

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