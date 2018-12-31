2018-12-31T10:42:43+03:00
Общество

На Таймыре к детям из Центра семьи приехали полицейский Дед Мороз

И полицейская Снегурочка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На Таймыре к детям из Центра семьи приехали полицейский Дед Мороз. Фото: пресс-служба краевой полицииНа Таймыре к детям из Центра семьи приехали полицейский Дед Мороз. Фото: пресс-служба краевой полиции
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Полицейские со всего Красноярского края присоединились к благотворительной акции под названием «Полицейский Дед Мороз». Под видом сказочного персонажа, которого сопровождает внучка Снегурочка, они приходят в социальные учреждения, многодетные семьи и поздравляют детей с праздником.

Дождались своего полицейского Деда Мороза и воспитанники Центра семьи «Таймырский». Дружба несовершеннолетних, которые оказались в Центре в силу трудных жизненных ситуаций, без родительской заботы, длится много лет. Полицейские здесь частые гости, ведь они – шефы-наставники.

Вот и на этот раз дети встретили Деда Мороза и Снегурочку, рассказали им стихи и поделились своими секретами, сыграли в интересные игры. Все ребята получили новогодние подарки с самыми трогательными и добрыми пожеланиями. И в ответ искренне поблагодарили гостей, пообещав вести себя хорошо в наступающем 2019 году.

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