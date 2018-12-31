2018-12-31T09:42:56+03:00
Общество

В Красноярске обсудили преобразование заповедника «Столбы» в национальный парк

Там установят стационарный медицинский пункт и сотовую связь
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске обсудили преобразование заповедника «Столбы» в национальный парк. Фото: пресс-службы "Столбов"В Красноярске обсудили преобразование заповедника «Столбы» в национальный парк. Фото: пресс-службы "Столбов"
Изменить размер текста:

В сервисном центре «Перевал», он находится на территории «Столбов», 29 декабря собрался Общественный совет при ФГБУ «Государственный заповедник «Столбы». Накрыли стол с чаем и домашней выпечкой. И в такой предпраздничной обстановке обсудили преобразование заповедника в национальный парк.

Напомним, что в начале августа главой государства был подписан документ о смене статуса. Для того, чтобы уладить юридические формальности, понадобится время, все не так просто, как кажется. Помимо изменений в документы, нужно еще обсудить взаимодействие с обществом столбистов, строительство музейно-познавательного центра в составе НПК «Нарым».

Обсудили и обеспечение безопасности посетителей. В 2019 году на территории появится стационарный пункт оказания экстренной медицинской помощи в скальном районе, на Перевале.

Активно подключилось краевое министерство цифрового развития, Красноярский радиозавод и сотовые операторы – они обеспечат туристско-экскурсионный район сотовой связью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске арестовали 45 шуб из натурального меха
На Таймыре к детям из Центра семьи приехали полицейский Дед Мороз
В МЧС по Красноярскому краю не подтвердили отставку своего руководителя
Правительство края пообещало сохранить скидку в 1 рубль на проезд в красноярских маршрутках
«Час искал в -35»: потерявшего в сугробе ключи от авто мужчину выручили полицейские
В жестком лобовом столкновении в Красноярском крае погиб один и пострадали четверо
Под Новый год 33 коровы из Дании попали в кювет в -37 в Красноярском крае
«Расстреляли прямо в будке»: с домашним псом расправились за вой по ночам
Торговые терема для Универсиады построят в Красноярске
Город-каток: красноярцы жалуются на гололед на улицах
Обещанное синоптиками резкое потепление в Красноярске откладывается
Хватило бы на пирамиду Хеопса: за год с улиц Красноярска вывезли 400 тысяч кубометров снега
Красноярск занял 4 место в мире по уровню загрязнения воздуха
В Туве, на улицах столицы застрелили бродячего волка
В Красноярске ищут водителя, сбившего на кроссовере 13-летнюю школьницу
У администрации Красноярска изменился сайт: стал праздничным и современным
Куда красноярцам звонить с 1 января, если начнутся проблемы с мусором
А Красноярском крае из-за поломки автобуса 45 пассажиров едва не замерзли
В новом году пассажиров на вокзалах Красноярска будут досматривать
Хирурги Красноярского кардиоцентра прооперировали более 5 тысяч пациентов за год
В Красноярске осудили группировку, снабжавшую городских наркоманов
На красноярских улицах – нашествие арт-елок