В Красноярске обсудили преобразование заповедника «Столбы» в национальный парк

СЕГОДНЯ 09:42 2018-12-31T09:42:56+03:00

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В сервисном центре «Перевал», он находится на территории «Столбов», 29 декабря собрался Общественный совет при ФГБУ «Государственный заповедник «Столбы». Накрыли стол с чаем и домашней выпечкой. И в такой предпраздничной обстановке обсудили преобразование заповедника в национальный парк.

Напомним, что в начале августа главой государства был подписан документ о смене статуса. Для того, чтобы уладить юридические формальности, понадобится время, все не так просто, как кажется. Помимо изменений в документы, нужно еще обсудить взаимодействие с обществом столбистов, строительство музейно-познавательного центра в составе НПК «Нарым».

Обсудили и обеспечение безопасности посетителей. В 2019 году на территории появится стационарный пункт оказания экстренной медицинской помощи в скальном районе, на Перевале.

Активно подключилось краевое министерство цифрового развития, Красноярский радиозавод и сотовые операторы – они обеспечат туристско-экскурсионный район сотовой связью.