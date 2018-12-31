СЕГОДНЯ 08:23 2018-12-31T08:23:27+03:00

В МЧС по Красноярскому краю не подтвердили отставку своего руководителя Фото: Мария ЛЕНЦ

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В управлении МЧС России по Красноярскому краю не подтвердили отставку своего руководителя, генерал-майора внутренней службы Евгения Вершинина.

- Когда на официальном сайте Президента появится такая информация, тогда мы и сможет прокомментировать эту информацию, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск начальник пресс-службы краевого МЧС Александр Якимов.

Поясним, что в ряде федеральных СМИ появилась информация о массовой перестановке в силовом блоке. Президентом подписан документ от увольнении 17 человек, из них 5 руководителей территориальных управлений МЧС. Причины отставки главы красноярских спасателей не уточняются. Достоверность информации можно будет проверить после опубликования документа на официальном портале Правительства

Добавим, что Евгений Вершинин возглавляет краевой МЧС с 2004 года. На военной службе – с декабря 1993 года. Ему 51 год. Награжден за службу медалями и нагрудными знаками.