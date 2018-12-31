СЕГОДНЯ 07:13 2018-12-31T07:13:32+03:00

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Правительство края пообещало сохранить скидку в 1 рубль на проезд в красноярских маршрутках при оплате транспортной картой. Информация появилась накануне на официальном сайте регионального правительства. Министерству транспорта удалось договориться с перевозчиками, которые еще недавно принимали непримиримую позицию.

- Министерство транспорта Красноярского края подписало договоры с перевозчиками, согласно которым оплата проезда пассажиров с помощью транспортной карты гарантирует льготный тариф. Снижение стоимости проезда на 1 рубль будет действовать с февраля 2019 года, - сообщили в минтрансе.

Напомним, именно в феврале планируется к утверждению окончательное изменение стоимости проезда в общественном транспорте Красноярска. До этого момента льготы по транспортной карте действовать не будут.

Добавим, что переговоры между минтрансом и перевозчиками продлились до самого вечера 30 декабря. Компромиссное решение вызвано опасением, что в январе, когда существенно уменьшается пассажиропоток, не все транспортные компании, работающие сегодня на рынке перевозок, смогут сохранить работоспособность своих организаций.