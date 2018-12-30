2018-12-30T16:18:17+03:00
Происшествия

«Час искал в -35»: потерявшего в сугробе ключи от авто мужчину выручили полицейские

Водитель замерзал на трассе
Ася ЖУКОВА
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«Час искал в -35»: потерявшего в сугробе ключи от авто мужчину выручили полицейские. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Красноярскому краю.«Час искал в -35»: потерявшего в сугробе ключи от авто мужчину выручили полицейские. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Красноярскому краю.
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В Красноярском крае полицейские спасли мужчину, который потерял в снегу ключи от своего авто, когда на улице было минус 35. Об этом случае рассказали в пресс-службе краевого главка.

На днях дорожные инспекторы, проезжая по трассе, заметили на обочине пожилого мужчину, который что-то искал в сугробе. Оказалось, он направлялся в гости к родным в Большеулуйский район. Притормозил и вышел, чтобы поправить вещи в багажнике.

Но не рассчитал, и машина скатилась в кювет. Проезжающие мимо водители помогли ему выбраться. Однако в суматохе дедушка не заметил, как обронил ключи от автомобиля.

- На карачках все переползал, - пожаловался инспекторам. – А толку…

В тот момент, когда полицейские подъехали, уже начал замерзать. Мужчину отогрели в патрульной машине. Потом вместе поискали ключи, но все зря. Предложили увезти до ближайшего села и вызвать эвакуатор. Однако водитель пояснил: уже дозвонился дочери, и та везет ему второй комплект ключей из Ачинска. Дождавшись ее, дедушка поблагодарил инспекторов и продолжил путь.

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