2018-12-30T14:47:44+03:00
Происшествия

В жестком лобовом столкновении в Красноярском крае погиб один и пострадали четверо

На месте работают дорожные инспекторы
Ася ЖУКОВА
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В жестком лобовом столкновении в Красноярском крае погиб один и пострадали четверо.В жестком лобовом столкновении в Красноярском крае погиб один и пострадали четверо.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Страшное ДТП случилось сегодня, 30 декабря, в сорока километрах от Кодинска Красноярского края. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД России по региону.

- Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - уточнили представители ведомства. – В тот момент на ней находился автомобиль Honda, в котором кроме водителя было трое пассажиров. Произошло столкновение.

В результате один из пассажиров Honda погиб на месте, остальные участники аварии получили травмы. После случившегося водитель Nissan прошел медицинское освидетельствование. Как выяснилось, во время ДТП он был трезв.

На месте работали дорожные инспекторы. Все обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Напомним, сейчас на трассах довольно непростая ситуация. Поэтому водителей призывают: соблюдайте скоростной режим и дистанцию.

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