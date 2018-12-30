2018-12-30T14:31:36+03:00
Происшествия

Под Новый год 33 коровы из Дании попали в кювет в -37 в Красноярском крае

Из снежной ловушки их вызволили дорожные полицейские
Ася ЖУКОВА
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Под Новый год 33 коровы из Дании попали в кювет в -37 в Красноярском крае. Фото: пресс-служба краевого главка.Под Новый год 33 коровы из Дании попали в кювет в -37 в Красноярском крае. Фото: пресс-служба краевого главка.
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Необычная история случилась под Новый год в Красноярском крае: фура с коровами, ехавшими из Дании в Шушенское, попала в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка.

ЧП произошло в Емельяновском районе, на 15-м километре трассы Верхняя БирюсаЗеледеево – Ибрюль.

- Оказалось, пять грузовиков «Вольво» перевозили по 34 особи крупного рогатого скота, - рассказывают полицейские. – На улице было минус 37 градусов. Из-за съезда в кювет грузовой автомобиль мог перевернуться, животные - замерзнуть.

На место отправили экипаж ДПС - старшего лейтенанта полиции Ивана Левицкого, лейтенанта Михаила Вылкова и сержанта Вячеслава Казакова. Они вызвали спецтехнику и с помощью троса тягач отбуксировали обратно на дорогу.

Датчане вместе с живым грузом смогли продолжить путь. А перед этим поблагодарили полицейских и дорожников за оперативность и смекалку.

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