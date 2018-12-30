«Расстреляли прямо в будке»: с домашним псом расправились за вой по ночам

СЕГОДНЯ 09:38 2018-12-30T09:39:48+03:00

Защитить себя Бим не мог – он был на цепи

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Эта шокирующая история произошла в селе Бея (в 80-ти километрах от Абакана) в конце декабря. Домашнего пса Бима, белую лайку, расстреляли в будке, во дворе дома, где жила его хозяйка. Как все было, женщина рассказала нашим коллегам из информационного агентства «Хакасия».

- С Бимом разделались потому, что он выл по ночам, - плачет Любовь. – Жил в будке около гаража, возле многоэтажки. Сидел на цепи, а рядом была собачья свадьба. Вот и подавал голос. В конце концов, одна из живущих в доме женщин обратилась в управление сельского хозяйства района. А там вызвали соответствующие службы.

Бима застрелили в упор, прямо в домике, где он жил. Пес доверял людям, оттого и подпустил убийцу. Да и что он мог сделать – был на привязи, совсем беззащитен.

- Его так любили в доме, - всхлипывает хозяйка. – Дети играли с ним, завязывали платочки, целовали. Никогда не протестовал, умный был и добрый. Все прививки ему поставила. Никого не кусал. Наоборот, воров отпугивал, которые с машин колеса снимали.Там же гаражи рядом. Я его утром покормила, говорю: «Бимка, сейчас на работу пойду и тебе еще что-нибудь вкусненькое вынесу». Но…

Любовь уже подала заявление. Она надеется: с теми, кто расправился с ее Бимом, разберутся полицейские.