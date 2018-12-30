СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-30T09:05:54+03:00

Торговые терема для Универсиады построят в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

В них будут продавать сувениры и угощенья

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Специально к Универсиаде в Красноярске построят торговые терема. Об этом сообщили на сайте краевой администрации.

Организовать уличную торговлю в дни Всемирных студенческих Игр поручил глава региона Александр Усс. Напомним, они пройдут со 2 по 12 марта 2019 года.

Чтобы продавать гостям и участникам Универсиады сувениры, товары народных промыслов и угощенья – от производителей края – готовится схема размещения точек.

На одном из предприятий уже разработали и собрали пробный образец торгового домика – в стиле русского теремка. Рассматриваются несколько вариантов отделки, она будет зависеть от расположения объекта.

Накануне, 29 декабря, терем осмотрели губернатор края Александр Усс и глава Красноярска Сергей Еремин. Они внесли несколько предложений, как изменить конструкции, чтобы те стали более удобными для посетителей.

После Универсиады терема будут использовать во время городских мероприятий.