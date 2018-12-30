Торговые терема для Универсиады построят в Красноярске
Специально к Универсиаде в Красноярске построят торговые терема. Об этом сообщили на сайте краевой администрации.
Организовать уличную торговлю в дни Всемирных студенческих Игр поручил глава региона Александр Усс. Напомним, они пройдут со 2 по 12 марта 2019 года.
Чтобы продавать гостям и участникам Универсиады сувениры, товары народных промыслов и угощенья – от производителей края – готовится схема размещения точек.
На одном из предприятий уже разработали и собрали пробный образец торгового домика – в стиле русского теремка. Рассматриваются несколько вариантов отделки, она будет зависеть от расположения объекта.
Накануне, 29 декабря, терем осмотрели губернатор края Александр Усс и глава Красноярска Сергей Еремин. Они внесли несколько предложений, как изменить конструкции, чтобы те стали более удобными для посетителей.
После Универсиады терема будут использовать во время городских мероприятий.