Город-каток: красноярцы жалуются на гололед на улицах

СЕГОДНЯ 08:47 2018-12-30T08:47:18+03:00

Такая ситуация по всему городу, пишут в соцсетях

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Красноярск превратился в каток. Жители разных районов жалуются в соцсетях на гололед на тротуарах и не только.

- Стадион «Локомотив». Остановка. Центр. Почему не чистят? Не посыпают? Гололед страшный! Власти, коммунальщики вы в другом городе живете, не видите? – такой пост опубликовали сегодня, 30 декабря, на официальной странице ТВК.

На приложенном к нему фото – тротуар, весь покрытый льдом, действительно сияет. Картина страшноватая. Неудивительно, что тут же посыпались комментарии с адресами:

- Весь город такой. На дорогах и тротуарах кошмар!

- На проезде к ГорДк от Торгового квартала ледяная горка. В темноте пешеходы цепляются за один поручень и те, что идут от ГорДк и те, что поднимаются вверх. Тут же машины. Это просто ужас, пока под колеса никто не попал. Неужели в Торговом квартале нет ведра песку, чтобы подсыпать этот лед?

- Правый берег тоже весь блестит. Ходить невозможно.

- Такой весь центр... Мира, Ленина, Маркса.

- Согласна, весь центр города как один ледовый каток! Ломайте, люди, руки, ноги, разбивайте головы.

Кстати, в городских травмпунктах – очереди. Чаще всего обращаются с травмами, полученными на улицах.

- Еще 19 декабря шла от «Космоса» по Маерчака, поскользнулась, упала навзничь, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск одна из пациенток. – Отправили на больничный на две недели. Ну, хоть не перелом, сильный ушиб. В очередях на Ленина насмотрелась. Идут дети, старики, люди среднего возраста. В основном, обращаются с переломами рук. Очень многие сидят в гипсе.