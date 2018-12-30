2018-12-30T06:36:29+03:00
Общество

Обещанное синоптиками резкое потепление в Красноярске откладывается

Морозы пока не отступают
Ася ЖУКОВА
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Обещанное синоптиками резкое потепление в Красноярске отменяется.Обещанное синоптиками резкое потепление в Красноярске отменяется.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Обещанное синоптиками резкое потепление в Красноярске на время отменяется. Морозы пока не уйдут, сообщили на сайте Среднесибирского УГМС.

Напомним, буквально позавчера, 28 декабря, горожан обрадовали: ближе к выходным холода отступят. Но на календаре уже воскресенье, а на улице также студено. Похоже, потепление запаздывает. Что ж, не привыкать, сибирская погода – дама капризная.

Что готовит нам сегодняшний день, 30 декабря?

- В центральных районах Красноярского края температура воздуха днем до минус 30-32, - рассказывают сотрудники Среднесибирского УГМС. – Ночью минус 30-35, местами 38-42. В южных районах температура ночью минус 35-40. На дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица. В Туруханском районе - порывы юго-западного ветра до 15-18 метров в секунду. На юге Таймыра - очень сильный ветер. Порывы в 15-20 метров в секунду, местами до 24-29, метель.

По предварительным прогнозам, новогодняя ночь выдастся довольно морозной. На термометрах будет минус 23-25. Зато днем 31 декабря может быть куда комфортнее – до минус 17-18 градусов.

Сейчас значительное потепление прогнозируют не раньше 6 января. Рассказывают, что к концу праздников может быть до минус 6-7 градусов. Правда, с сильным ветром – 15 метров в секунду. Но – повторимся – прогноз предварительный.

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