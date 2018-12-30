СЕГОДНЯ 05:44 2018-12-30T05:44:27+03:00

Хватило бы на пирамиду Хеопса: за год с улиц Красноярска вывезли 400 тысяч кубометров снега. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Из убранного за год в Красноярске снега можно слепить сооружение, по величине не уступающее пирамиде Хеопса, говорят коммунальщики. Накануне, 29 декабря, итоги года подвели сотрудники «Специализированного автотранспортного предприятия» («САТП»), поделились в пресс-службе мэрии.

В уходящем году они чистили город от снега и мусора, откачивали воду после ливней, косили траву… Результаты работы решили представить наглядно и образно. Подсчитали, например, что вывезенных с улиц 400 тысяч кубических метров снега хватило бы на возведение пирамид, равных по высоте египетским. Было скошено 4,2 миллиона квадратных метров травы. А это вдвое больше площади княжества Монако!

Кроме того, вывезли 2,3 тысяч КАМАЗов мусора, откачали 65 тысяч кубометров воды, демонтировали 20 километров ограждений.

Город готовится встретить Универсиаду, отметил генеральный директор предприятия Павел Креско. Поэтому все должно работать как часы.