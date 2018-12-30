Красноярск занял 4 место в мире по уровню загрязнения воздуха

СЕГОДНЯ 05:24 2018-12-30T05:24:03+03:00

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В антирейтинге городов с самый загрязненной атмосферой Красноярск занял 4 место в мире. Такое сообщение появилось в группе nebo.community в Instagram. По данным исследователей, наш город уступил только трем: Дели (Индия), Лахору (Пакистан) и Дакке (Бангладеш).

Сейчас власти принимают меры, чтобы оздоровить экологическую ситуацию в городе. Закрывается ряд котельных, сносятся устаревшие трубы, на их месте строят новые.

Уступили только Дели, Лахору и Дакке. Фото: nebo.community в Instagram.

Между тем в последнюю неделю 2018-го над Красноярском держится черное небо. Режим неблагоприятных метеоусловий продлили до вечера 31 декабря.

А вот что пишут в соцсетях:

- На улице Красноярска дышать нечем, вот и стоим в топе самых грязных городов.

- Рейтинг - липовый. Я 8 лет в Китае жила. И даже сейчас если смотреть карту Китая и загрязнение воздуха, будут явные лидеры именно в Азии. И Красноярску до них как до луны по части загрязненности. А такими постами просто сеется паника.

- Общемировой рейтинг - очень относительное сравнение. На датчики ориентироваться можно, если они проверены и установлены в соответствии с требованиями. В городе жесть, но я уверен, что наше высокое место в рейтинге от лукавого.