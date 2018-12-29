В Туве, на улицах столицы застрелили бродячего волка

СЕГОДНЯ 14:13 2018-12-29T14:15:39+03:00

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В Туве, прямо на улицах столицы застрелили волка. Это произошло сегодня днем, 29 декабря. Очевидцы поделились фотографиями в социальных сетях, в паблике «Тыва Медээ» новости Тувы (Кызыл)». На них видно, как хищник бродил по улице, не боясь проезжающих машин. Однако сам он навел страх на округу и местные жители вызвали полицию.

По всем признакам, хищник содержался в домашних условиях. У него остался след от ошейника, кормили его кормом для собак. Полиция и сотрудники Госкомохотнадзора ищут владельцев волка. Когда найдут – накажут, ведь по закону содержать диких животных дома – серьезное нарушение природоохранного законодательства.

Среди пользователей соцсети мнения разделились. Одни считали, что лесному животному не место среди людей. Как говорится, сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит.

Но другие возмущались убийством животного. «Это был домашний волк. Выращенный и вскормленный людьми. Абсолютно безопасный. Выращенный маленьким маленьким щенков. А его просто вот так вот взяли и убили. Бедного потеряшку. Разве было не видно, что он ни то, чтобы ни на кого не кидался, даже ни к кому не подходил» - отписала пользователь с ником madam_merzlyakova (орфография сохранена).