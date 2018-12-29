В Красноярске ищут водителя, сбившего на кроссовере 13-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 13:23 2018-12-29T13:23:26+03:00

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В Красноярске ищут водителя, который сбил школьницу и умчался с места ДТП, не оказав пострадавшей никакой помощи. Это произошло накануне, 28 декабря, в светлое время суток – приблизительно в 16.30 в районе доме на улице Академгородок, 18 д. Это остановка «Институт физики».

Предположительно, девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда неизвестный на светлом или синем автомобиле сбил ее и скрылся. Школьница попала в больницу – у нее множественные ушибы, травмы.

Всем, кому что либо известно об аварии, просьба сообщить по телефонам:

- 137 – ГИБДД;

- 226-83-77, 8-923-312-0139 – полиция.

Напомним, несколько дней назад подобный случай произошел на улице Урванцева в Советском районе. Там 13-летнюю школьницу на «Митцубиси» сбила 35-летняя женщина, которая также покинула место ДТП. А когда ее нашли, она в оправдание заявила: растерялась, не знала, что делать.