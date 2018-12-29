СЕГОДНЯ 10:08 2018-12-29T10:08:31+03:00

В новом году пассажиров на вокзалах Красноярска будут досматривать Фото: Мария ЛЕНЦ

Меры безопасности такие же, как в аэропорту

Изменить размер текста: A A

С 1 января 2019 года еще на двух вокзалах Красноярска вводится режим досмотра пассажиров. Это станции Злобино и Енисей. Теперь, чтобы попасть в здание вокзала, пассажирам нужно будет пройти через досмотровые пункты на входах. Там их проверят металлодетектром на наличие запрещенных предметов. А багаж пропустят через стационарные рентгеновские установки – интроскопы и датчики радиационного контроля.

В пресс-службе КрасЖД обратили внимание, что проход по пешеходным мостам остается свободным. Пассажиры без багажа могут пройти в здание вокзалов через вход, расположенный со стороны первого перрона.

Напомним, что станции Злобино и Енисей являются частью системы «Городская электричка». Новая система входного контроля соответствует нормам федерального законодательства по транспортной безопасности. Ее введение является одним из требований к организации и проведению Всемирной зимней Универсиады – 2019 в Красноярске.