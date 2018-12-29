2018-12-29T09:28:41+03:00
Общество

Хирурги Красноярского кардиоцентра прооперировали более 5 тысяч пациентов за год

Пришло время подводить итоги работы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Хирурги Красноярского кардиоцентра прооперировали более 5 тысяч пациентов за год. Фото Красноярского кардиологического центраХирурги Красноярского кардиоцентра прооперировали более 5 тысяч пациентов за год. Фото Красноярского кардиологического центра
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Хирурги Красноярского федерального кардиологического центра прооперировали в уходящем году более 5 тысяч пациентов. А всего высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь здесь получили 7 тысяч 80 человек, из них 417 детей.

В кардиоцентре рапортуют: государственное задание выполнено в полном объеме. По квотам проведено 4462 операции. Помимо жителей Красноярского края курс лечения прошли пациенты из 13 регионов России.

Особо нужно отметить, что было прооперировано 417 детей, в том числе 43 новорожденных, у которых были критические пороки сердца и стоял вопрос жизни и смерти.

Было выполнено четыре трансплантации донорского сердца. Внедрены новые технологии и методы лечения пациентов с патологиями клапанов сердца, а так же с нарушениями ритма, в том числе с угрозой внезапной смерти. Тысяча операций выполнена в условиях искусственного кровообращения.

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