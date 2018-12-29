2018-12-29T09:14:44+03:00
Происшествия

В Красноярске осудили группировку, снабжавшую городских наркоманов

Участникам дали от 5 до 14 лет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске осудили группировку, снабжавшую городских наркоманов. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краюВ Красноярске осудили группировку, снабжавшую городских наркоманов. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю
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В Красноярске осудили преступную группировку, снабжавшую городских наркоманов. Всего на скамье подсудимых оказались 15 человек. Долгое время они сбывали в краевом центре и прилегающих районах синтетические наркотики. При этом использовали для торговли специально созданные интернет-сайты.

Полицейские разработали целую операцию, чтобы разом арестовать всех участников группировки. Им это удалось – взяли с поличным всех: организаторов, снабженцев, раскладчиков. Одним словом, поставили крест на всей этой «бизнес-компании». Из незаконного оборота было изъято более 80 килограммов запрещенных веществ.

Суд учел участие каждого члена группировки. За организацию преступного сообщества, незаконное производство, сбыт и пересылку наркотиков им назначено наказание в размере от 5 до 14 лет с отбыванием в колониях строгого и особого режима.

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