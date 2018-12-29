На красноярских улицах – нашествие арт-елок

СЕГОДНЯ 08:52 2018-12-29T08:52:31+03:00

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На красноярских улицах и площадях отмечено нашествие арт-елок. Новогодние инсталляции в самом необычном исполнении можно увидеть на самых посещаемых горожанами площадках. Созданы они местными дизайнерами, их поддержала мэрия города и бизнес-партнеры. Всего до Нового года будет смонтировано 12 таких елок. А простоят они до середины марта.

Каждый объект несет свою историю и авторский смысл. Стекло, зеркала, дерево, металл, краска – далеко не полный список материалов, к которым обратились художники в работе над арт-елками. Вот «Счастливые лица» в сквере Дзержинского, на этой елки размещены фотографии детей из детских домов. Возможно, это поможет кому-то из них обрести семью.

Вторая эффектная арт-елка «Праздник» стоит на проспекте Мира, рядом с памятником Поздееву. Она состоит из множества зеркальных шаров, которые создают вокруг себя блики и погружают прохожих в сказку. Пятиметровая «Кинетическая елка» установлена на набережной, напротив Театральной площади. Второе название у нее – Елка-павлин.

Спланируйте прогулку по центру города и полюбуйтесь на все удивительные арт-объекты.