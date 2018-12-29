СЕГОДНЯ 08:29 2018-12-29T08:29:12+03:00

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Жители Красноярского края задолжали за капремонт более 25 миллионов рублей. Такую сумму озвучивает краевая служба судебных приставов. В подразделениях службы возбуждено более 2 тысяч исполнительных листов, по которым суд уже принял соответствующее решение. А это значит, что к должникам будут применены все меры принудительного исполнения.

Например, они не смогут выехать за границу на новогодние праздники – должников просто остановят в аэропорту. У них могут арестовать счет, автомобиль или другое имущество, лишить водительских прав. Единственное, что можно сделать в такой ситуации – постараться погасить весь долг.

Тем временим дела у самого Фонда капитального ремонта идут не совсем гладко. Недавно там на конкурсной основе был назначен новый руководитель. На его предшественницу завели уголовное дело. Деньги в казне Фонда есть, собираемость взносов достаточно высокая. А вот по назначению они тратятся вяло, ремонт многоквартирных домов идет с большим отставанием от графика.