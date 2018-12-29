2018-12-29T08:14:55+03:00
Общество

Куда поедет красноярский «Поезд здоровья» в январе 2019 года

Работа для бригады медиков начнется после новогодних каникул
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Куда поедет красноярский «Поезд здоровья» в январе 2019 года. Фото: КрасЖДКуда поедет красноярский «Поезд здоровья» в январе 2019 года. Фото: КрасЖД
Изменить размер текста:

Красноярский передвижной консультационно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)» уходит на зимние каникулы. Чтобы после нового года продолжить свою работу. В свой первый в 2019 году маршрут он направится на север от Красноярска.

Расписание работы на станциях:

- Большая Кеть – 15 января;

- Пировская – 16 – 17 января;

- Абалаково – 18 января;

- Лесосибирск – 19 – 22 января;

- Малая Кеть – 23 января;

- Суриково – 24 – 26 января;

- Кытат – 27 – 28 января.

Поезд состоит из девяти вагонов, в которых установлено современное оборудование. В составе поезда есть рентгенкабинет, кабинеты УЗИ, функциональной диагностики, лаборатория, эндоскопический, стоматологический урологический и хирургический кабинеты. А также подразделение телемедицинского консультирования.

График работы поезда на станциях с 8-00 до 18-00 ч. Для записи на прием нужно иметь паспорт, страховой полис, выписки из медицинских карт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Куда красноярцам звонить с 1 января, если начнутся проблемы с мусором
А Красноярском крае из-за поломки автобуса 45 пассажиров едва не замерзли
В новом году пассажиров на вокзалах Красноярска будут досматривать
Хирурги Красноярского кардиоцентра прооперировали более 5 тысяч пациентов за год
В Красноярске осудили группировку, снабжавшую городских наркоманов
На красноярских улицах – нашествие арт-елок
Жители Красноярского края задолжали за капремонт более 25 миллионов рублей
Не куплю, так вынесу: в Хакасии парень украл коробку виски на Новый год
Названы адреса домов в Ленинском районе Красноярска, где для проезда нужна аккредитация
В Красноярском крае появилась новая православная епархия – Минусинская
В Красноярске пустеют детские дома – сирот там становится меньше
«Новалэнд» достроили: в Красноярске на один проблемный долгострой стало меньше
Черное небо задержится над Красноярском и Минусинском до Нового года
Сегодня авиакомпания «Уральские авиалинии» празднует 25-летний юбилей!
Татышев-парк приглашает красноярцев встретить Новый год вместе
Красноярск встал в предновогодние пробки
С 1 января в Красноярском крае подорожает электроэнергия
Двух беспомощных женщин вывели из горящего дома росгвардейцы Хакасии
В Красноярске женщина на Mitsubishi сбила школьницу и скрылась с места ДТП
Новогодняя ночь на «Белой ярмарке»
Нефтебазу и шашлычку в Красноярске закрыли за опасные выбросы
Новая партия билетов на Универсиаду поступит в продажу в Красноярске
Продержалась 10 минут на морозе. Провалившуюся в септик с ледяной водой девочку спас пуховик
Лучшим спортсменом-2018 в Красноярском крае признан Никита Трегубов
Грузовик-свинью заметили в Красноярске накануне Нового года