СЕГОДНЯ 07:34 2018-12-29T07:34:52+03:00

Не куплю, так вынесу: в Хакасии парень украл коробку виски на Новый год. Стоп-кадр видео

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В Хакасии 20-летний житель дерзко вынес целую коробку виски из магазина. Воспользовался суетой и дерзко так, незаметно совершил ограбление. Затарился на Новый год, что называется, по полной. Но воспользоваться плодами своих трудов не успел.

В пресс-службе хакасской полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что в дежурную часть обратился представитель магазина и сообщил: украдено 16 бутылок виски на сумму 5 тысяч рублей.

В магазине установлены камеры, поэтому момент кражи они записали. Это надо видеть. Вот молодой человек подходит к стойке с алкоголем. Откладывает в сторону из рук сосиски, чтобы не мешали, и достает со стеллажа целую коробку алкоголя. Сосиски кладет сверху на коробку – закуска все-таки. И, лавируя между покупателями, выносит все их магазина.

Злоумышленник оказался ранее судимым. Правда, алкоголь сам пить не стал – продал, а деньги потратил. Отвечать придется по закону.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Республике Хакасия