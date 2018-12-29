СЕГОДНЯ 07:03 2018-12-29T07:03:11+03:00

Названы адреса домов в Ленинском районе Красноярске, где для проезда нужна аккредитация Фото: Мария ЛЕНЦ

Безопасность на Универсиаде – превыше всего

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В Ленинском районе идет аккредитация личных автомобилей горожан, проживающих вблизи стадиона «Енисей», поскольку он является объектом Универсиады-2019. Аккредитацию нужно будет получить до конца января.

Под аккредитацию попадают адреса:

- проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 40, 40а, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54;

- улица Юности, 12, 12а, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35;

- Центральный проезд, 1, 2, 3, 8, 10, 12, 14;

- Инструментальная, 2, 6, 8;

- Иркутская, 1, 3, 5, 7;

- Парковая, 9, 11, 13, 18, 20;

- Ползунова, 12, 14, 16, 18, 20.

Чтобы получить аккредитацию для проезда к своему дому, жителям необходимо до 15 января предоставить в администрацию Ленинского района документы на автомобиль и паспорт с указанием регистрации. Или документ на право собственности квартиры по этим адресам.

КОНКРЕТНО

Где получить разрешение на проезд: улица Юности, 11, кабинет 1-11.

Время:

- 29 декабря – с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00;

- 9, 10, 11, 14, 15 января – с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00;

- 12 января – с 10.00 до 18.00.

Вопросы по телефону: 264-14-69.