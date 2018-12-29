В Красноярске пустеют детские дома – сирот там становится меньше

СЕГОДНЯ 06:10 2018-12-29T06:10:07+03:00

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В Красноярске пустеют детские дома. И говорить об этом приятно: во-первых, становится меньше детей, которые оказались без родительского тепла. Во-вторых, все больше людей выражают желание взять себе в семью сирот и заботиться о них. Так, за последние пять лет количество детей-сирот уменьшилось на 15%, сообщают Новости ТВК. А в 2018 году в приемные семьи из детских домов переехали более 1000 ребятишек.

Галина Долгих, начальник отдела опеки и попечительства краевого министерства образования, рассказала:

- Мы в крае практически в 2 раза уменьшили количество сирот, которые ежегодно выявляются, как сироты. Это благодаря тому, что сейчас ведется большая работа всеми субъектами системы профилактики и большое участие принимает общественность.

В свою очередь семейный психолог Инна Драчева уверяет: у людей изменилось сознание. У семейных пар возникает чувство нереализованности, либо чувство вины, что кто-то имеет, а кто-то не имеет.