2018-12-29T05:22:12+03:00
Общество

«Новалэнд» достроили: в Красноярске на один проблемный долгострой стало меньше

Обманутые дольщики получили ключи от своих квартир
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Новалэнд» достроили: в Красноярске на один проблемный долгострой стало меньше«Новалэнд» достроили: в Красноярске на один проблемный долгострой стало меньшеФото: Мария ЛЕНЦ
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Под Красноярском, в так называемом элитном поселке «Новалэнд» накануне сдали в эксплуатацию проблемный дом. Событие долгожданное, ведь дольщики должны были получить ключи от квартир еще в 2014 году. Но тогда застройщик объявил о своем банкротстве и заморозил объект. И только нынче при содействии краевого минстроя и властей Емельяновского района долгострой наконец-то был завершен. Правда, с оговоркой: все 33 квартиры в доме – с черновой отделкой. С чистовой – только места общего пользования. Но владельцы квартир и этому рады.

Добавим, что пару дней назад был сдал дом на 111 квартир в Железногорске. А сегодня, 29 декабря, планируется сдача еще двух домов-долгостроев в Красноярске, в микрорайоне «Чистый», которые остались от застройщика ПСК «Союз». Таким образом, количество обманутых дольщиков в Красноярском крае уменьшается.

Также определены земельные участки в Красноярске для строительства следующих многоэтажек – на улицах 8 Марта, Караульной и Подзолкова. Также губернатору края удалось договориться о передачи земли в собственность края на улице Малиновского – там также будут строить дом для обманутых дольщиков.

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